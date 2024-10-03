Türkan Şoray: "Hep şarkılar söylediğimiz bir dünya olsun"

Türk Sineması’nın “Sultan”ı Türkan Şoray’ın film müziklerinden oluşan “Türkan Şoray’ın Sonsuz Senfonisi” konseri, İstanbul’dan sonra ilk kez Ankara’da gerçekleşti.

ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde, Net Sanat organizasyonuyla hayata geçen konserde; 40 kişilik senfoni orkestrası, unutulmaz film müziklerini, filmlerden sahnelerin yansıtıldığı dev perde önünde sahneye taşıdı.

“Selvi Boylum Al Yazmalım” şarkısının çalındığı anda sahneye çıkan Türkan Şoray, dakikalarca ayakta alkışlandı. Duygusal anlar yaşayan Şoray “Muhteşem görünüyorsunuz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Beni o kadar mutlu ettiniz ki.” diyerek konuşmasına başladı.

Sanatçı, “Uzun sinema kariyerim boyunca, filmlerimde yer alan müzikler oldu ve bu müzikler; filmlere ruh ve can kattı. Bu akşam bu müzikleri, bu muhteşem orkestra ile birlikte dinleyeceğiz. Hep birlikte söyleyelim şarkıları. Nostalji yapıp anılara gidelim. Ruhumuz dinlensin bu güzel müziklerle. Hep şarkılar söylediğimiz bir dünya olsun.” dedi.

Sanatçı, Yıldırım Mayruk imzalı ekru rengi bir elbiseyle geceye katılarak göz kamaştırdı.

Şoray’ı izlemeye gelenler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ve kayınvalidesi Nevin Kıvanç da vardı.

Konser boyunca, salonu dolduran 3000 kişi, Şoray’ın film şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

40 kişilik senfoni orkestrası, Orkestra Şefi Rustam Rahmedov, solistler Melis Kızılaslan, Zeynep Burcu Altınel ve Hande Everesin'in yer aldığı konserin sonunda, Türkan Şoray, organizatör Cemalettin Kömürcü eşliğinde “Arım Balım Peteğim” şarkısına eşlik etmek üzere tekrar sahneye çıktı. Hep birlikte şarkılar söylenirken duygusal anlar yaşandı. Bazı seyirciler gözyaşlarının tutamazken seyirci Şoray’ı dakikalarca ayakta alkışladı ve tezahürat etti.

Şoray “Müzikleri dinlerken ve görüntüleri izlerken çok duygulandım. Sinema yolculuğumu izledim. Kaybettiğimiz değerleri hatırladım. Ne kadar çok değer kaybetmişiz. O günleri yaşadım. İyi ki bu kadar film çevirmişim. Yoksa bu güzel buluşma olmazdı.” diyerek geceyi noktaladı.

Netsanat Senfoni Orkestrası, Şoray'ın rol aldığı "Mavi Eşarp", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Dila Hanım", "Bodrum Hakimi", "Artık Sevmeyeceğim", "Yılanı Öldürseler", "Sultan", "Dert Bende" ve "Kara Gözlüm" filmlerinin şarkılarını seslendirdi.