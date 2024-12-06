Türk yıldızlar Trump Sahnesi'nde Ivana Chubbuck tekniği ile tanışıyorlar!

Oscar ödüllü yıldızları zirveye taşıyan, oyunculuk dünyasında bir efsane haline gelen Ivana Chubbuck, iki yıl aradan sonra Türk oyuncularla yeniden buluşuyor!



15-16 Aralık tarihlerinde Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde, ActingLab Oyunculuk Akademisi ve Müge Duygun Chubbuck Studio organizasyonuyla gerçekleşecek workshop, Türk sanat camiasında büyük heyecan yarattı.

Sahnede performans sergileyecek yıldız isimlerin ve izleyici olarak katılacak ünlülerin yarattığı bu büyük buluşma, kısa sürede yılın en çok konuşulan etkinliklerinden biri haline geldi.



Biletlerin hızla tükendiği bu unutulmaz deneyimde sahne performanslarıyla izleyenleri büyüleyecek isimler arasında Azra Akın, İlhan Şen ve Erdem Kaynarca yer alırken, etkinliğe izleyici olarak katılacak yıldızlar da dikkat çekiyor. Ceren Benderlioğlu, Elçin Sangu,

Özge Özpirinçci, Helin Kandemir, Fırat Topkorur, Didem Balçın, Can Kızıltuğ, Uğur Çavuşoğlu, Yıldız Çağrı Atiksoy ve daha pek çok ünlü isim, Chubbuck’ın dünyaca ünlü tekniklerine tanıklık edecek.

Daha önce Yılmaz Erdoğan, Belçim Bilgin, Selin Yeninci, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Emre Kızılırmak gibi isimlerin de katıldığı bu eşsiz etkinlikte,

Chubbuck, oyunculara performanslarını zirveye taşıyacak yöntemler sunacak. Los Angeles’taki kendi stüdyosunun kurucusu olan ve Chubbuck Tekniği ile oyunculuk dünyasında devrim yaratan bu usta isim,

Türk oyuncuların sınırlarını zorlamasına rehberlik edecek.