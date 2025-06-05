BloombergHt’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin aslı programının konuğu Turgut Tunçalp oldu.

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN HAŞMET'İ TURGUT TUNÇALP BABA OLUYOR

"Senelerce eşimle çocuk için uğraş verdikten sonra çocuk yapmaktan vazgeçtik. ve bir anda çocuğumuz oldu şu an yedi aylık hamile. Mucize gibi. Cinsiyeti erkek adını Pamir koyacağız."

HİPERATİF BİR ÇOCUKTUM

Tunçalp sözlerine şöyle devam etti: "Perdeleri tutuşturup evi yakmışlığım var. Evden kaçıyormuşum ailem 4 – 5 saat sonra

caddesinin karşında buluyorlarmış."