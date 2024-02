Tüm dünyada ikonikleşmiş mat ruj ailesi şimdi daha fazlasını sunuyor

Bu yüzden ikonik Mat Rujumuzu yeniden tasarlama konusunda daha da ileri gittik. Mükemmel ruju yaratmak mı? İşte bunu yeniden tanımlıyoruz. Karşınızda... M·A·Cximal Mat Ruj Ailesi.

Tüm dünyada ikon haline gelmiş Mat Ruj Ailesi, şimdi dudaklara daha fazlasını sunmak için maksimum seviyede yeniden tasarlandı. Yepyeni kadifemsi mat bitiş ve dudaklar için besleyici, zengin formül ile daha yoğun renk, daha etkileyici pürüzsüz bitiş ve daha uzun süre kalıcı bir görünüm sunuyor.

Tüm dünyada ikonikleşmiş M·A·C Mat Ruj ailesi şimdi dudaklara daha yoğun renk, daha fazla konfor ve daha kalıcı etki sağlamak için yenilendi.

DAHA YOĞUN RENK: İkonik ve yeni trend renkleri içeren 40 farklı seçeneğiyle tek dokunuşta yoğun pigmentli renkler sunar.

DAHA FAZLA KONFOR: Formülünde bulunan hindistancevizi yağı, organik shea yağı ve organik kakao yağının karışımı sayesinde dudakları besler ve bakım yapar.

DAHA FAZLA BAKIM: Anında ve 8 saate kadar dudakları nemlendiren formül.

DAHA KALICI ETKİ: 12 saate kadar tam kapatıcı renk, kremsi formül ile pürüzsüz dudak görünümü sunar.

DAHA LÜKS AMBALAJ: Özel tasarımdan zengin formülüne kadar her dokunuşta daha fazlasını hisset!

DAHA DUYARLI: İkonik mat ruj sürdürülebilirlik misyonumuz çerçevesinde en az %30'u geri dönüştürülmüş materyalden oluşturulmuştur.

İkonik ve yeni trend renkler ile tanış!

Ruby Woo, Velvet Teddy, Diva ve daha fazlasına artık yeni trend renkler de ekleniyor. Dudaklarınızın bildiği ve sevdiği ikonik M·A·C renk tonlarının yanı sıra, yeni seçenekler sunan mat ruj serimiz, gündelik nude tonlardan editoryal M·A·C trend tonlarına kadar, makyaj sanatçıları tarafından onaylı, maksimum etki için tasarlanmış yepyeni 40 renk seçeneği sunuyor.

Dudaklara daha fazlasını sunmak için yeniden tasarlandı!

M·A·C Kuzey Amerika Sanat ve İçerik Direktörü, Chantel Miller "Mükemmel bir mat ruju tarif etmek zor ama onu bir kere kullandığınızda anlarsınız. M·A·Cximal, kadifemsi mat formülü ile görünümünüzü keskinleştirmenize veya dudaklarınıza rahatça renk vermenize olanak tanıyan bir esnekliğe sahiptir," diyor.

“Kremsi ve dudakları nemlendiren formülü sayesinde 12 saate kadar gerçek renk elde edebilirsin. Dudak görünümü belirginleştirmek ve daha keskin hale getirmek için M.A.C Dudak kalemleri ile eşleştirebilirsin!”

M·A·Cximal kadrosuyla tanış!

M·A·Cximal segmentinin ardındaki yaratıcılık ürün kadar çarpıcı! M.A.C Global Marka Elçisi ve uluslararası pop ikonu Danna Paola'nın yanı sıra Georgia Palmer, Sora Choi, Simona Kust, Kristen McMenamy ve Alva Claire gibi çeşitli markalardan ikonik yüzlerle birlikte yer alıyor. Oyuncu kadrosunu Grammy adayı Gordon Von Steiner ve Carlijn Jacobs üstlenirken, kampanya styling’ini efsanevi Patti Wilson tarafından yaratıldı ve modanın ve ünlülerin favorisi olan M.A.C Global Makyaj Sanatları Yaratıcı Direktörü Terry Barber tarafından yönetildi. Bu benzersiz yaratıcı yeteneklerin birleşimiyle ortaya çıkan sonuç, sadece çığır açan ürünler değil, aynı zamanda dünyanın en çok talep gören ve seçici endüstri liderleri tarafından geliştirilen ikonik görseller yaratma konusunda güzellik markası statümüzü özetleyen, kendine güvenen ve cesur bir lansman sunuyor.

Yaşadığımız dünyayı değiştiren ikonik Mat Ruj yeniden tasarlanmış olabilir, ancak çok sevilen ve yoğun pigmentli yeni renklerle ikonikleşmiş vanilya kokusunu sunmaya devam ediyor.

M·A·Cximal Silky Matte Lipstick Renk Seçenekleri

Antique Velvet: Intense Brown

Avant Garnet: Rich Dirty Red

Café Mocha (NEW): Mauvy Pinky Nude

Candy Yum-Yum: Neon Pink

Captive Audience (NEW): Pinkish Plum

Caviar (NEW): Black

Chili: Warm Brick Red

D For Danger: Brick Red

Diva: Intense Reddish Burgundy

Everybody’s Heroine (NEW): Bright Purple

Flamingo (NEW): Clean Yellow Baby Pink

Forever Curious (NEW): Pinky Red

Get The Hint: Warm Rose

Go Retro (NEW): Muted Peachy Pinky Brown

Honeylove: Light Beige-Toned Rose

Keep Dreaming: Deep Blue-Rose

Kinda Sexy: Neutral Pinky Rose

Lady Danger: Vivid Bright Coral Red

Lipstick Snob: Light Neutral Pink

Marrakesh: Intense Orange Brown

Mehr: Midtoned Mauve Pink

Mixed Media (NEW): Intense Purple-Red

Mull It To the Max (NEW): Dirty Peach

No Coral-ation (NEW): Light Muted Coral

Overstatement (NEW): Intense Burnt Orange

Red rock: Classic Clean Red

Ring the alarm: Milky Pink Red

Ruby Woo (NEW): Vivid Blue-Red

Russian Red: Intense Bluish-Red

Sin: Deep Dark Blue-Red

Smoked Purple: Deep Eggplant Purple

Soar: Midtone Cool Mauve

Sugar Dada: Brownish Orange-Red

Sweet Deal: Midtoned Nude-Pink

Taupe: Muted Reddish Taupe Brown

Twig Twist (NEW): Soft Muted Brownish Pink

Velvet Teddy: Deep-Tone Beige

Warm Teddy (NEW): Dirty Warm Nude

Whirl: Dirty Rose

You Wouldn’t Get It: Midtoned Pink

M·A·Cximal Silky Matte Lipstick Fiyatı: 729 TL