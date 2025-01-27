Tuğçe Kandemir’den çifte mutluluk!

Son dönemde yayınladığı "Açıldı Kapılar" şarkısıyla müzik listelerinde zirveye yerleşen Türk pop müziğinin sevilen ismi Tuğçe Kandemir, hem kariyerindeki başarılarıyla hem de özel hayatındaki gelişmelerle gündemden düşmüyor.

 

Çiçeği burnunda anne olan Tuğçe Kandemir, minik oğlu Demir’in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine duygu dolu anlar yaşattı. 

Paylaşımında, “Demir’in 40’ı uçtu” notunu düşen sanatçı, anneliğin kendisi için tarifsiz bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

Kariyerindeki başarılarını özel hayatındaki bu anlamlı dönem ile taçlandıran Kandemir, hayranlarından gelen tebrik ve destek mesajlarıyla da büyük bir ilgi gördü.

Annelik yolculuğuna adım atan sanatçı, aynı zamanda müzik listelerinde zirvedeki yerini koruyor.

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