Tuğba Özerk’den sevenlerine sürpriz

Düzenlemesi Murat Yeter’e olan şarkının söz ve müziği Tuğba Özerk’in.



Akustik versiyona özel olarak gündelik yaşamında kullandığı İstanbul Metro durakları ve Metro’da tek kıyafet ve rötuşsuz olarak video çekildi.



"Gidesim Geldi", "Patron", "Aklımda Sen Varsın", "Acı Hatıralar" gibi hit şarkılarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan Tuğba Özerk, geçtiğimiz aylarda yayınladığı ve büyük ilgi gören "Sahibinden Satılık" isimli şarkısının ardından bu kez dinleyicilerine şarkının çok istek alan akustik versiyonuyla sürpriz yaparak yayınladı.