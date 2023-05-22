Tuğba Özay hem coştu hem coşturdu

Tuğba Özay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Makedonya’da muhteşem bir konser verdi.

Makedonya’ya giden Tuğba Özay unutulmaz bir geceye imza attı. Sesi, şarkıları ve güzelliğiyle dikkat çeken sanatçı, binlerce kişiyle hem coştu hem de coşturdu.

Tuğba Özay’a annesi Duygu Özay da eşlik etti. Özay’ın geçtiğimiz yıl vefat eden şair ve yazar babası İlhan Özay adına açılan kütüphane ünlü sanatçı ve annesine duygu dolu anlar yaşattı. Açılışı yapan Özay, gözyaşlarına hakim olamadı.

Makedonya Cumhuriyeti’nin doğusunda ilk kez 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için bir ilçe merkezinde gece etkinliği düzenlendi.

Radoviş ilçesinde 19:19 da başlayan kortejde Makedonya ve Türk Köyleri Folklor ekipleri ve Türk kökenli vatandaşlar şehirde yürüyerek Radoviş meydanına geldiler.

İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ve Doğu Makedonya Türkleri Derneği’nin birlikte düzenlediği etkinlikte ünlü sanatçı Tuğba Özay ve Bahri Bend grubu sahne aldı.

Tuğba Özay bir bayram akşamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yetiştiği topraklarda olmak ayrı bir güzellik, emeği geçenlere canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

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Tuğba ÖzayMakedonya

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