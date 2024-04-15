Torundan olay paylaşım! Dedesi İbrahim Tatlıses'i tehdit mi etti?

Snob Magazin'in haberine göre; İbrahim Tatlıses’e oğlu Ahmet Tatlıses ve torunu Mert Tatlıses’ten sonra bir dava da kendisine “en çok benzeyen torunu” Burak Baran tarafından açılmıştı.

Tatlıses’e bir dava da ilk eşi Adalet Sara’dan dünyaya gelen ilk kızı Gülşen’in oğlu Burak Baran Karakeçili’den gelmişti.



Tatlıses Gıda’da Yönetici asistanı olarak 12 yıl görev yapan ve son 3.5 yıl boyunca maaş ödemesi alamadığını ileri süren Burak Baran Karakeçili dedesi İbrahim Tatlıses'e dava açarak alacaklarını tahsil etmek için avukatı Nilüfer Fenerci Yargıcı ile beraber İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne gitti, konuyu yargıya taşımıştı.

Burak Baran Karakeçili, Instagram'dan attığı mesajla dedesi Tatlıses'e olarak algılandı.



Burak Baran Karakeçili'nin yazdıkları Tatlıses'i tehdit ettiği iddia edildi.