Tom Ford'dan yeni Slim Lip Color Shine: Sofistike ve modern bir güzellik ifadesi

Bir arzu nesnese dönüşen bu ürün; zarafeti seçkin, özenle tasarlanmış bir tasarımla birleştiriyor. Hassas aplikatörün tek uygulaması, dudakları çaba sarf etmeden anında ve belirgin bir şekilde canlandırıp renklendiriyor.

SLIM LIP COLOR SHINE, zengin nemlendiriciler ve balmumu ile formülize edilmiştir. TOM FORD'un unutulmaz anlara imza atan defilelerinin ruhunu yansıtan ve muhteşem renklerle çeşitlendirilen bu ürün, her kadının stilini ve kişiliğini tamamlamak için tasarlanmıştır.

Beymen mağazalarında bulabileceğiniz tüm renk seçeneklerini keşfedin ve dudaklarınızı SLIM LIP COLOR SHINE ile göz alıcı bir şekilde renklendirin.