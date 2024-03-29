Tolgahan Sayışman’dan bir suç ve kefaret hikâyesi

Sektörün en başarılı isimlerini bir araya getiren GAİN, özgün içeriklerine bir yenisini daha ekliyor. Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman’ın başrolünü ve yapımcılığını üstlendiği “Arjen”, 26 Nisan’da GAİN izleyicisiyle buluşuyor.

Fragmanı yayınlanan dizi, küçük yaşta sokaklarda yaşamak zorunda kalan bir çocuğun bir suikastçıya dönüşme hikâyesini konu alıyor. Himayesine girdiği aileyi düşmanlarından korumak için her şeyi yapan Arjen, acımasızlığıyla tanınan biridir. Ancak ailesinin kendisine verdiği bir görev, onu büyük bir yol ayrımına getirecek ve Arjen’i hiç beklemediği bir hayatın tam ortasına sürükleyecektir.

Arjen, Hollywood filmlerini aratmayan bir prodüksiyonla çekilmiş ve bu özelliğiyle çokça konuşulmuştu. Yapımcılığını Han Medya Yapım çatısı altında Tolgahan Sayışman’ın üstlendiği “Arjen”de Sayışman’a; Talat Bulut, Ezgi Eyüboğlu, Alican Yücesoy, Dilara Aksüyek, Saruhan Hünel, Yunus Eski ve Cemal Toktaş gibi isimler eşlik ediyor. Usta oyuncu Altan Erkekli ise diziye konuk oyuncu olarak katılıyor. Umut Sarıboğa’nın yönettiği “Arjen”in senaryosunda ise Altuğ Küçük imzası bulunuyor.

“Arjen”, 26 Nisan’da sadece GAİN’de…