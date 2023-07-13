TOD dizilerine toplam 80 Emmy adaylığı!

TOD, beIN CONNECT ve Digiturk ekranlarında yayınlanan ve dünya çapında büyük hayran kitlelerine sahip olan diziler, 75. Emmy ödülleri adaylığında toplamda 80 adaylık alarak önemli bir başarıya imza attı. 75. Emmy Ödülleri adayları listesinin en başında ise 27 daldaki adaylığıyla Türkiye’deki tüm sezonlarının tek yayıncısı TOD olan efsanevi dizi ‘Succession’ ve 23 adaylığın sahibi olarak ikinci sırada yer alan ‘The White Lotus’ oldu.

’da yayınlanan“En İyi Dram” dahil 27 adaylıkla listenin en başında yer alırken, tüm sezonlarıyla sadece’da yayınlananise “En İyi Dram” dahil 23 adaylığın sahibi olarak listenin ikinci sırasında yer aldı.’da yer alan House of the Dragon “En İyi Dram” dahil 8 adaylık kazandı.’da yayınlanan Yellowjackets “En İyi Dram” dahil 3 adaylık kazandı.’da yayınlanan Barry “En İyi Komedi” dahil 11 adaylık kazandı. Emmy Ödülleri, Los Angeles’ta Microsoft Theatre’dadüzenlenen görkemli bir törenle 18 Eylül akşamı sahiplerini bulacak.

TOD’da yayınlanan ve Emmy Ödülü adaylığı kazanan dizilerin ana kategorilerdeki adaylıkları ise şu şekilde:

Succession

En İyi Drama Drama - En İyi Erkek Oyuncu: Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin Drama - En İyi Kadın Oyuncu: Sarah Snook Drama - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Matthew Macfadyen, Alan Ruck, Nicholas Braun, Alexander Skarsgard, Drama – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: J. Smith Cameron,

House of The Dragon

En İyi Drama

The White Lotus

En İyi Drama Drama - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: F. Murray Abraham, Michael Imperioli, Theo James, Will Sharpe Drama - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jennifer Coolidge, Meghann Fahy, Aubrey Plaza, Sabina Impacciatore, Simona Tabasco

Yellowjackets

En İyi Drama Drama - En İyi Kadın Oyuncu: Melianie Lynskey

Barry

En İyi Komedi Komedi - En İyi Erkek Oyuncu: Bill Hader Komedi - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Henry Winkler, Anthony Carrigan

George&Tammy

Mini Dizi / Tv Filmi - En İyi Erkek Oyuncu: Micheal Shannon Mini Dizi / Tv Filmi - En İyi Kadın Oyuncu: Jessica Chastain

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