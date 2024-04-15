Tiyatronun usta isimleri prömiyerleri öncesi bir araya geldi

Türk Tiyatrosu’nun yaşayan efsanesi Dilek Türker’in, dünyada en tanınmış kadın oyuncu sayılan Sarah Bernhardt'a hayat vereceği "Bu Bir Efsane Sarah Bernhardt" 15 Nisan’da seyirci ile buluştu.

Tiyatromuzun Yaşam Boyu Onur Ödüllü sanatçısı Kemal Başar’ın da, Edmond Rostand'ın eserinden uyarladığı, dünya klasiklerinden Cyrano de Bergerac rolüyle seyirci karşısına çıkacağı Cyrano Rock ise 20 Nisan’da Şişli Tiyatrosu'nda prömiyer yapacak.

Her iki oyunun sanatçıları prömiyer öncesinde, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında dünya sanatçılarının akın ettiği kültür ve sanat şehri Paris, bu kentte pek çok disiplinden sanatçının uzun yıllar birlikte yaşaması ve üretmesinin yarattığı sinerji, sanatçı ve toplumun gelişimine büyük katkıları üzerine sohbet ettiler. Sarah Bernhardt ekseninde, onun oyun yazarlığına ısrarla teşvik ettiği şair Edmond Rostand, Victor Hugo, Auguste Rodin, Camille Claudel ve Monet'den Oscar Wilde, Sigmund Freud, Mark Twain, Frida ve Troçki'ye, oradan Cumhuriyet ve Atatürk'e varan derin bir sohbetle eserlerin sanata ve toplumumuza katkıları üzerine fikir geliştirdiler.

Tiyatro Kedi, Tiyatro Ayna ve Tiyatro Keyfi'nin dostça aynı masa etrafında buluşmasıyla, birlikte hareket etmekten heyecan duymaları ve birbirini desteklemelerinin tüm tiyatrocular için karşılıklı saygı çerçevesinde bir kardeşliğe kapı aralaması temennisinde bulundular.

Sohbette, Tiyatro Keyfi'nin oyuncuları Kemal Başar, Zelal Barlas, Efe Can Karakaya ve Zeynep Yaylıcıoğlu, 20 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'de Şişli Tiyatrosu'nda prömiyer yapacak olan "Cyrano Rock"dan uzun bir bölümü de oynadılar.