Tiyatrodan beyazperdeye

Başrollerini Çetin Büyükakın ve Radife Baltaoğlu’nun üstlendiği O Yaz filminin galası geçtiğimiz akşam Beyoğlu sinemasında gerçekleştirildi.



Festival yolculuğuna çıkacak olan filmin yapımcılığını Erdem Avcı ve aynı zamanda yönetmen koltuğuna oturan Serdar Yıldırım oldu.



Senaryosu Çetin Büyükakın’ın yazdığı tiyatro sahnelerinden uzun metrajlı film olarak beyazperdeye taşınan filmin müziklerini ise Gökhan Şeşen ve Saki Çimen'e ait.



Sıradan bir kadın erkek ilişkisinden farklı bir sürü hikayenin içinde aşka bakış açısını seyirciye sorgulatan filmde Dilek ve Engin’in 5. Evlilik yıldönümü yemeğinde geçen olaylar etrafında şekilleniyor.



Sıradan gibi görünen bu akşam yemeği çiftin geçmişindeki sırlar ve gerilimlerle dolu olayların gün yüzüne çıkmasıyla daha da ilginçleşiyor.