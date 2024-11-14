The Ritz-Carlton Istanbul’a ödül

Dünya çapında en iyi otelleri belirlemede otorite kabul edilen Condé Nast Traveler, Avrupa’nın en iyilerini seçti. Yarım milyon okuyucunun oylarıyla belirlenen The Readers’ Choice 2024 ödül listesinde, The Ritz-Carlton,Istanbul üstün hizmet kalitesi ve benzersiz konaklama deneyimiyle Türkiye’nin en iyisi olarak yer aldı.

Modern tasarımın ve nitelikli hizmetin sembolü haline gelen The Ritz-Carlton, Istanbul, eşsiz manzarası, kültürel bir konaklama deneyimi sunan misafirperverliği ve bünyesinde bulunan etkileyici restoranları ile ön plana çıktı. Otel, bu yılda dünyadaki en iyi seyahat dergileri arasında yerini alan Condé Nast Traveler okuyucularının kalbini kazanarak Türkiye’nin en sevilen konaklama noktası olmayı başardı.

239 odaya sahip olan otel; 28 süit, 40 Club odası ve özel tasarım Nobu Suite ile unutulmaz anlara ev sahipliği yaparken 10 toplantı odası ve 3 farklı bölüme ayrılabilen balo salonuyla çeşitli etkinliklere hizmet sunuyor. Modern spa olanakları, Türk hamamı, kapalı yüzme havuzu, masaj odaları, fitness merkezinin yanı sıra şık bir güneşlenme terası ve sonsuzluk havuzu gibi imkanlarıyla da 2024 yılının en’leri arasında sıralandı. Otel, şehrin popüler buluşma noktalarından Atölye, Bleu Lounge, Nobu ve The Roof gibi özel mekanları sayesinde konuklarına eşsiz bir deneyim yaşatmaya devam ediyor.