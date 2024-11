The Ritz-Carlton Istanbul’a ödül

14.11.2024 18:51

Dünyanın en saygın seyahat dergilerinden Condé Nast Traveler tarafından gerçekleştirilen yarım milyon kişinin katıldığı bağımsız oylamada, The Ritz-Carlton, Istanbul ‘The Best Hotels and Resorts in Europe 2024’ kategorisinde Türkiye’nin en iyi oteli ilan edildi.