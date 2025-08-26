Tayanç Ayaydın günler sonra sessizliğini bozdu!

Doğa Lara Akkaya, Tozluyaka dizisindeki rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın kendisine attığı mesajları ifşa etmişti.



Ayaydın, günler sonra açıklama yaparak, sessizliğini bozdu.

Oyuncu, "Düşüncesiz davranmış olabilirim, ama kimseyi taciz etmedim. Tepkiyi anladığım anda durdum. İstemeden kalbini kırdığım herkesten özür diliyorum. Bunun sonuçlarının ağırlığı beni haksız bir mağduriyetle karşı karşıya bıraktı. Bu nendenle kendimi adımı ve itibarımı korumak için yargı yoluna başvurmak zorunda hissediyorum" dedi.