Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili'den yürek burkan paylaşım!

2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili'den duygusal paylaşım geldi.



Sünnili, eşinin Bodrum'daki mezarlığına gitti.



Sünnili mezarlıktan fotoğraf paylaşıp, "Bugün toprağa eğilip seslendim sana, belki beni duyar kalkarsın diye" ifadeleriyle, yürek burktu.