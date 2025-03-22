Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili'den yürek burkan paylaşım! 22.03.2025 17:56 Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili'den duygusal paylaşım! İşte detaylar... 2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Tanyeli'nin eşi İlker Sünnili'den duygusal paylaşım geldi. Sünnili, eşinin Bodrum'daki mezarlığına gitti. Sünnili mezarlıktan fotoğraf paylaşıp, "Bugün toprağa eğilip seslendim sana, belki beni duyar kalkarsın diye" ifadeleriyle, yürek burktu. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN