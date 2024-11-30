Tanem Sivar oyunculuğa geri dönüyor mu?

Oyuncu ve sunucu Tanem Sivar, Nişantaşı Citys'te görüntülendi.

Bodrum'da yaşayan sunucu, "Çocuklar eğitimleri tamamlamaları ve mutlu olduğumuz için oradayız. Ben ayda ez az 2-3 kere işlerim nedeniyle İstanbul'a geliyorum. Şu an havaalanından geldim" dedi.

Oyunculukla ilgili konuşan Sivar, "Bir projem vardı. Bir kere yaptım tam yaptım. Türkiye'nin en iyi kadın oyuncularıyla bir aradaydım. 'Umutsuz Ev Kadınları'ydı, 7-8 bölüm konuk oldum" diye konuştu.



Sunucu, "Bir daha oyunculuk düşünmez misiniz?" sorusuna, "Evde hayatımın oyununu oynuyorum çocuklarla... İki küçük çocuk ve okulları var. Orada bol bol spor, sanat ve doğanın içinde yaşam. Bodrum iki çocukla bana iyi geldi. Hem kariyer hem çocuk oluyor. Zor oluyor ama oluyor. Ben hiç iş hayatımı bırakmayı düşünmedim. Eşim bana bu konuda çok destek oluyor" yanıtını verdi.



TÜRKİYE'DE GÖRÜLMEMİŞ EMSAL KARAR ÇIKMIŞTI

Kadın haklarıyla ilgili Sivar, "Kadın, çocuk ve hayvan haklarını yakından takip ediyorum. Hepsinin gerçekten iyi olmadığına hemfikiriz. Çok ciddi bir şeylerin değişmesi ve kararların alınması gerekiyor. Güzel bir tablo içerisinde değiliz" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda Marmaris'deki evlerinde eşi Edhem Dirvana ile olan köpeklerini, komşularının zehirlemesi nedeniyle açtığı dava hakkında sunucu, "Türkiye'de görülmemiş emsal karar çıkmıştı. Ne yazık ki kendisi yurt dışına çıkmış, cezasını çekmedi. Üzücü ve zor günlerdi.



Başkalarına da örnek olacak karar olması bizi mutlu etti ama sonraki sürecin devamı ne yazık ki gelmedi. O dönem Türkiye'nin her yerinden mektuplar almıştık" açıklamasını yaptı.