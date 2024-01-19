Tan Taşçı ve yazar Ezgi Durmuş'un birlikte kaleme aldığı “Eve Dönüş” 25 Ocak’ta tüm kitabevlerinde

Yazar Ezgi Durmuş ve Sanatçı Tan Taşçı’nın birlikte kaleme aldığı “Eve Dönüş” okuruyla buluşuyor.

Eve Dönüş yazım süreci açısından da bir ilk. İki ortak kalem, birbirlerini ve en önemlisi kendilerini tanıma yolculuğunda hayata dair yapılan sohbeti filtresiz ve doğrudan okura aktarıyor. 

Okumayı bilenlerin tesadüflere değil hayatın göz kırpışlarına ve rehberliğine inandığı, ne çıkılan bu yolculuğun ne de eve dönüşün tesadüf olmadığını bizlere sunan kitap, okurun renk paletine bir renk daha eklemeyi vadediyor ve bu rengi kullanıp kullanmamayı da okurun kendisine bırakıyor. 

Kitabın yazım sürecinde sanatçı Tan Taşçı’nın sahneden evine yolculuğuna yazar Ezgi Durmuş’un eşlik ettiği, sanatçının duygu dünyasından dinleyenlerine bir kapı aralıyor. 

“Eve Dönüş” Destek Yayınları etiketiyle 25 Ocak’ta tüm kitabevlerinde…

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