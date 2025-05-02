Tamer Gürsoy'dan duygu yüklü bir Sezen Aksu şarkısı

Ayrılmayalım ve Kendime Yaşayacağım şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı müzisyen Tamer Gürsoy, Türk müziğinin usta ismi Sezen Aksu'nun söz ve müziğini yazdığı yepyeni bir şarkı ile yeniden dinleyicileriyle buluşuyor.



Düzenlemesini Mustafa Ceceli'nin yaptığı Yıkılsın Meyhaneler tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Tamer Gürsoy, üçüncü single'ı olan Yıkılsın Meyhaneler ile müzikseverleri efkarlandırmaya hazırlanıyor.

Onur Oğuz yönetmenliğinde hazırlanan klibin çekimleri 14 saatte tamamlandı.



Tamer Gürsoy'un güçlü yorumuyla hayat bulan Yıkılsın Meyhaneler, 2025'in en iyi slow'larından biri olmaya aday.