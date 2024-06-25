'Survivor' yarışmasında ikinci olan Nefise Karatay aşkını açıkladı!

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu'nun her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk ettiği YouTube kanalının bu haftaki konuğu Survivor All Star yarışmasının finalisti Nefise Karatay oldu.



Yarışma süreci ve herkesin merak ettiği Yunan sevgili iddialarını ilk defa Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalında cevap verdi.

FANİS İLE AŞK YAŞIYORUZ

Survivor Yunanistan programında yarışmacı olan Fanis’e programda adeta aşkını ilan eden Nefise, son gelişmeleri Pınar Kerimoğlu’na anlattı. Fanis’e aşkını bir kez daha vurgulayan Nefise, "Aileye girdim ben artık annesi ve kardeşi beni Yunanistan’a çağırıyor, bireye başvurdum çıktığı gün Yunanistan’a gideceğim. Fanis’in yarışmadaki başka bir kişiyle aşk haberleri çıktı, onu da sordum. Yarışmada olduğu için kamera karşısında bunları söyleyemiyorum ama hayatımda kimse yok, lütfen Yunanistan’da görüşelim," dedi. "Finale gidemiyorum ama ben aşkımı haykıra haykıra Yunanistan’a gideceğim. Ben bu çocuğa tutuldum, büyülenmiş gibiyim," şeklinde konuştu.



DÜŞENİN DOSTU OLMUYORMUŞ

Survivor All Star yarışmasında finale kalan ve Ogeday'a mağlup olup şampiyonluğu son oyunda kaybeden Nefise, Pınar Kerimoğlu’nun soruları ile o akşamı tekrar yaşadı. "Düşenin yanında kimse olmuyormuş," diyen Nefise, "Kazansam herkes bana koşacaktı, tüm gözler bende olacaktı ama kaybedince kimse yüzüme bakmadı.

Yere oturdum, baktım kimse bana bakmıyor bile, şampiyon olmuyorsan kimsenin umurunda değilsin. Bunu öğrendim o akşam. Sonra kulise geçtim, kendi kendime ağladım be kendime şunu söyledim Ogeday olmasa Şampiyon bendim"



EŞCİNSEL DEĞİLİM

Yarışmada yakın arkadaş olan Berna ve Nefise için sosyal medyada "aşk mı yaşıyorlar" soruları çok sorulmuş ve fan hesapları onlara özel klipler hazırlamıştı. Pınar Kerimoğlu’nun bu haberleri hatırlatması üzerine, "Benim cinsel yönelimim kesinlikle bir erkek ile olan ilişki. Klipleri gördükçe ben de çok şaşırdım. Ama kesinlikle şunu söyleyebilirim, eşcinsel değilim," diyerek cevap verdi.