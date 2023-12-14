Sürpriz proje için buluştular

Akşam saatlerinde 4 kişilik grup ile yemeğe gelen ikili, 4 saat süren yemek sonrası mekan çıkışında objektiflere yakalandı.

Yasmin Erbil kendisini bekleyen aracına binerken, ünlü şef bir araya gelme sebebini açıkladı.

Topçu, "Arkadaşlar yeni kurduğumuz Gürkan Yapım için görüşmeler yaptık, dijitalde olan yarışma programımız için Yasmin hanım ile anlaştık. Güzel bir işbirliği oldu, zaten yakın zamanda açıklamasını yapacağız. Devam eden yarışma programından sonra, dizi için çalışmalara başlayacağız" dedi.