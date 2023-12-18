Süreyya Yalçın'a dillere destan doğum günü

BOS Group ve Quickload’ın sahibi Ozan Baran, önceki akşam eşi Süreyya Yalçın’a dillere destan bir doğum günü süprizi organize etti.



Her yıl Miami’de doğum gününü kutlayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın bu yıl Divan Bodrum Otel'de yaptı.

(Cemal - Şenay Yarar)

Türkiye’nin tek ikoncanı olarak bilinen sosyetik güzel Süreyya Yalçın, üç gün üç gece dillere destan doğum günü yaptı.

Özel geceye 40 kişilik davetli katıldı.

(Tuğba Özerk)

İş ve sanat camiasından bir çok kişinin katıldığı doğum gününde özel şovlar yapıldı. Siyah konseptli kıyafetiyle göz kamaştıran Yalçın, dört katlı pastasını eşi Ozan Baran ile kutladı.

(Şenay Yarar - Süreyya Yalçın)

Geceye katılanlar arasında Süreyya Yalçının annesi Ülkü Yalçın başta olma üzere Tuğba Özerk, Nedim Bilimler, Cemal Şenay Yarar, Emrah Merve Kalan, Hasan Deniz, Uzunhasan, Can Yalçın, Nihan Coşkundere, Cem Tuçel ve Gözde Uslu gibi isimler katıldı.