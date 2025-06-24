Sunucu Murat Ceylan'ın milyonluk Nişantaşı turu! 24.06.2025 15:59 Sunucu Murat Ceylan'ın milyonluk Nişantaşı turu! İşte detaylar... Survivor yarışması bittikten sonra Dominik Cumhuriyeti'nden dönen Murat Ceylan, milyoncluk aracıyla Nişantaşı'nda görüntülendi. Sunucu, milyonluk aracıyla sokakları turlarken dikkat çekti. Oyuncu Gizem Güneş ile sevgili olan Ceylan, kısa turdan sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı. Ceylan, geçtiğimiz sene de milyonluk aracıyla görüntülenmişti. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN