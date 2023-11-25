Şükran Ovalı kızının iki yıldır istediği şeyi yaptı!

Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ve kızı Mihran Ela'ya Roma'ya gitti.



Aile, kızının isteği üzerine evlendiği yere gitti.



Ovalı, "Hayata şükrettiğim en güzel anlardan biriydi 2 Ocak... 2017'de evlenmek için gittiğim yere Roma'ya, şimdi kızımla gittik. 2 yıldır soruyordu, 'Ben niye düğünde yoktum?' diye... 'Beni oraya götürün' dedi ısrarla... 2000 yılın üzerinde korunmuş evlenmek için gittiğim o tarihi binada bu sefer kızımlaydım. Tabii ki çok duygulandım.. Birey yetiştrmenin bilincinde olan, koşulsuz sevmeye hazır tüm anne olmak isteyenlere, dua ettim. Geceleri dua edip yatan, annelik özlemi çeken her anne adayı için ve bebek bekleyen anneler için sağlıkla gelmesini diledim ve canım eşim, yol arkadaşım her şeyim sana iyi ki evet dedim sevgilim.

Tüm yaşadığımz zorlukların sonucu kendi ailemin olmasıydı. Allah'ın bu hediyesi için, değermiş geriye dönüp baktığımda!" dedi.