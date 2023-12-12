Star Wars serüveni yeni yılda da İstanbul Sinema Müzesi’nde

Bilim kurgu tarihinin en önemli dönüm noktası Star Wars hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergi, yeni yılda da gösterilmeye devam ediyor. 1 Şubat tarihine kadar Istanbul Sinema Müzesi’nde ziyaret edilebilen sergi, sıra dışı bir kürasyon yorumuyla misafirlerini karşılıyor.

 

 Hayranları tarafından 40 yıl boyunca tasarlanan konstrüksiyonlar ve eşsiz objeleri içeren Galaksinin Fanları Sergisi, 600’den fazla parçayı Star Wars evreninin içine çeken çok yönlü anlatımı ile ortaya koyuyor. Yüzlerce benzersiz koleksiyon parçasının yanı sıra, gerçek boyutlu figür, kask, ışın kılıcı, imzalı maske, sanal gerçeklik deneyimi sunan alanlar, set dekorlarıyla hazırlanan mekanlar ve çok daha fazlası 1 Şubat 2024 tarihine kadar sergileniyor.

 

İstanbul Sinema Müzesi’nin, geçici sergi salonunda konumlanan sergide; 50’den fazla heykel, 120 figür, 30 gerçek ölçekli zırh ve giysi, filmde bulunan uzay gemisi savaşı, 25 adet modellenmiş ve elle boyanmış gerçek boyutta büst ve devasa yaratık figürleri ile benzersiz dioramalar, miğferler, oyuncular tarafından imzalı film maskeleri, posterler ve her biri bir sanat eseri olan birçok parça sunuluyor.

 

 

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