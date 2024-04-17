Sosyetik isimlerin güzellik sırrı yoga

Sosyal hayatın sevilen hanımları yaz ayı gelmeden fit gözükebilmek için diyet ve spor yapmaya başlayarak, son dönemin gözde sporu yogaya yoğun ilgi gösteriyorlar.

(Aslı Şen)



Günde 1 saat Yoga yapan hanımlar arasında Ebru Ceylan, Aslı Şen ve Doğal Mesudiyeli gibi isimler var.

(Doğal Mesudiyeli)

İki ay önce başladıkları yoga sayesinde toplamda on kiloya yakın kilo veren hanımlar fit bir görünüme sahip oldular.

(Ebru Ceylan)

Haftanın dört günü 1 saat yoga yapan Ebru Ceylan, Aslı Şen ve Doğal Mesudiyeli yurtdışı gezilerinde bile yoga yapmaktan vaz geçmiyorlar.