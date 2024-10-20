Sosyal medyada Fahriye Evcen'e benzetilen Elif Hilal Yalçın'dan itiraf

Kanal D'nin hafta içi her gün ekrana gelen "Ayazın Sonu Güneş" dizisinin genç yıldızı Elif Hilal Yalçın, repo gününde Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı.

Kışlık alışveriş turuna çıkan güzel oyuncu, setin yoğun atmosferinden ve rol arkadaşlarıyla kurduğu samimi ilişkilerden bahsetti.



SETTE BİR AİLE ORTAMI VAR

Yalçın, “Sette küçük bir boşluk bulur bulmaz alışverişe kaçtım. Set ortamı oldukça yoğun geçiyor, ama bu tempoya alışmak beni sektöre adım atarken büyük bir avantaja çevirdi. Her şeyi yaşayarak tecrübe ediyorum; bu da bana paha biçilmez bir deneyim sunuyor. Gökçe Yanardağ annemi, Suat Sungur ise babamı oynuyor. Böylesine değerli isimlerle aynı seti paylaşmak ve onların deneyimlerini kendi yolculuğuma katmak büyük bir şans. Evet, biraz klişe olacak ama gerçekten bir aile gibiyiz.” ifadeleriyle setteki sıcak ortamı anlattı.



Modayı yakından takip ettiğini dile getiren Elif Hilal Yalçın, alışveriş tercihlerinde ise farklı bir noktaya dikkat çekti: "Aslında kıyafet alışverişinden çok kitaplara yatırım yapmayı seviyorum. Kıyafet yerine paramı kitaplara harcamak beni daha mutlu ediyor, ama ihtiyaç olunca da mecburen kışlık alışveriş yapıyoruz."

HAYALİM AMERİKA'YA KADAR UZANAN BİR YOLCULUK

Genç oyuncu, büyük bir hayalini de paylaşmayı ihmal etmedi: “Fantastik türde bir filmde oynamayı çok istiyorum. Fantastik romanlara bayılıyorum ve hayalim Amerika’ya kadar uzanıyor. Yeni neslin en büyük avantajı hayal kurmayı sevmesi ve bunu başarması. Önemli olan hayal kurmak ve bu hayali gerçekleştirmek için doğru adımlar atabilmek. Ben de bunun için çabalıyorum. Keşke ülkemizde büyük fantastik projeler çekilebilseydi. Umarım bir gün bu yöne evriliriz ve biz de o projelerde yer alırız. Olmadı, biz çekeriz!” diyerek iddialı bir mesaj verdi.

FAHRİYE EVCEN İLE AYNI PROJEDE OYNAMAK ÇOK İSTERİM

Son dönemde sosyal medyada sıkça Fahriye Evcen’e benzetilen Yalçın, bu konuda samimi açıklamalarda bulundu: "Gerçekten çok fazla mesaj alıyorum. Hatta bir arkadaşımın annesi beni 'Fahriye Evcen’im' diyerek seviyordu. Bu benzetme benim için çok tatlı bir anı oluyor, çünkü kendisi hem çok güzel hem de oyunculuğunu çok beğeniyorum. Bir gün aynı projede abla-kardeş rolüyle karşılaşmak isterim, neden olmasın?”