Sosyal medya Ebru Şahin'i konuşuyor

Magnet Quarterly dergisinin yeni sayısına kapak olan güzel başarılı oyuncu Ebru Şahin, dergide yer alan birbirinden güzel pozları ile sosyal medyada da dikkatleri üzerine topladı.

Yer aldığı her proje ve yapımda ses getiren ve hem Türkiye’de hem de dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan yetenekli oyuncu Ebru Şahin, Magnet Quarterly dergisinin kapak çekiminde birbirinden güzel pozlara imza attı.

Çekimin ardından Twitter’da kısa sürede TT(Trend Topic) olarak hayranları ve takipçileri tarafından en üst sıralara taşınan Şahin’e binlerce yorum yağdı.