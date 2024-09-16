Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'un başrolünü paylaştığı TOD STUDIOS imzalı 'Sorgu' dizisinden yeni bir tanıtım daha yayınlandı.

Projede, sorgu biriminin tek kadın memuru olan Cihan Manoğlu'nun (Hazal Kaya) babası Hayati, ölü bulunur.



Dosya Metin Yazıcı'ya (Çağlar Ertuğrul) verilmesinden sonra ikili, kendilerini duygusal bir sınavın içinde bulur.