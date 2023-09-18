Songül Karlı'dan yeni proje

Songül Karlı drill versiyonuyla yeniden hayat verdiği Yalan isimli şarkısını Hayrettin Güneş’in yapımcılığında Grand Müzik etiketiyle hayranlarının beğenisine sundu.



Tüm dijital platformlarda yerini alan çalışması için konuşan Songül Karlı, "Her sene okumak istediğim bir şarkıydı Yalan... 25 sene önce okuduğum bir şarkıydı aslında... Herkes dinlemeye devam etti bende yeniden okudum. Gayet güzel oldu. Yalan zaten benle özdeşleşen bir şarkı" dedi.



Sözlerine devam eden Karlı, yeni çalışmalarından da bahsedip, "15 yeni çalışmam gelecek. Bunlardan 10 tanesi bütün yörelerden halay, 5 tanesi ise slow ama benim tarzım olmayan şarkılarda var" ifadelerini kullandı.



Yoğun geçen stüdyo çalışmalarına bir de TV programının katıldığını söyleyen Songül Karlı, "Yeni bir projeyle ekranlarda olacağım" dedi.