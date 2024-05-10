Soner Sarıkabadayı’nın yeni şarkısı “Neresi” çıktı

Soner Sarıkabadayı, geçtiğimiz yılın başarılı şarkıları "Kendileri" ve "Seviyo muyuz?"un ardından bu yeni şarkısıyla müzik listelerine hareket getirmeye hazırlanıyor.
Sözleri ve müziği Sarıkabadayı'ya ait olan "Neresi?", Efe Can, Osman Çetin ve Mert Yıldız tarafından düzenlendi ve Ludwig Maier tarafından mastering çalışması yapıldı. Klibin yönetmenliğini ise Onur Oğuz üstlendi.
Şarkı sözleri
Adını ansam bir başka türlü
Anmasam girer aklıma her türlü
Gelir gider kafasına göre
Türlü türlü
Bence boş verelim gel o yangını biz
Bak hazır ikimiz de yanmamışken
Kimse kimseyi hiç kimse sanmamışken
İstemeden unutabiliyorum da
Geçti mi hevesi gerisi önemli değil
Yönüm kötüdür kaybolurum da
Gönlünün neresi neresi belli değil
Boş verelim gel o yangını biz
Bak hazır ikimiz de yanmamışken
Kimse kimseyi hiç kimse sanmamışken
İstemeden unutabiliyorum da
Geçti mi hevesi gerisi önemli değil
Yönüm kötüdür kaybolurum da
Gönlünün neresi neresi belli değil