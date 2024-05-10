Soner Sarıkabadayı’nın yeni şarkısı “Neresi” çıktı

Türk Pop müziğin önde gelen isimlerinden Soner Sarıkabadayı'nın uzun zamandır beklenen şarkısı "Neresi?" artık yayında! Dinleyicileriyle buluşan bu enerjik parça, yaz mevsimine renk katacak ve unutulmaz anlar yaşatacak.

Soner Sarıkabadayı, geçtiğimiz yılın başarılı şarkıları "Kendileri" ve "Seviyo muyuz?"un ardından bu yeni şarkısıyla müzik listelerine hareket getirmeye hazırlanıyor.

Sözleri ve müziği Sarıkabadayı'ya ait olan "Neresi?", Efe Can, Osman Çetin ve Mert Yıldız tarafından düzenlendi ve Ludwig Maier tarafından mastering çalışması yapıldı. Klibin yönetmenliğini ise Onur Oğuz üstlendi. 

Şarkı sözleri

Adını ansam bir başka türlü
Anmasam girer aklıma her türlü
Gelir gider kafasına göre
Türlü türlü

Bence boş verelim gel o yangını biz
Bak hazır ikimiz de yanmamışken
Kimse kimseyi hiç kimse sanmamışken

İstemeden unutabiliyorum da
Geçti mi hevesi gerisi önemli değil
Yönüm kötüdür kaybolurum da
Gönlünün neresi neresi belli değil

Boş verelim gel o yangını biz
Bak hazır ikimiz de yanmamışken
Kimse kimseyi hiç kimse sanmamışken

İstemeden unutabiliyorum da
Geçti mi hevesi gerisi önemli değil
Yönüm kötüdür kaybolurum da
Gönlünün neresi neresi belli değil

 

 

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