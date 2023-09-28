Soner Sarıkabadayı’nın son keşfi Oğuz Metanet

Türk pop müziğin yeni ismi Oğuz yeni teklisi “Metenat” ile Pdnd müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

“Metanet” şarkısının söz ve müziği Oğuz’a ait olup, düzenlemesi ise birçok starın hit şarkısında imzası olan başarılı aranjör Efe Can İmzası taşıyor. Mastering çalışması dünyada büyük başarılara imza atan G.K.G tarafından gerçekleştirildi.

“Metanet” şarkısına ünlü yönetmen Onur Oğuz yönetmenliğinde   İstanbul’da 4 levent sanayide 15 kişilik ekip tarafından klip çekildi. Klipte Soner Sarıkabadayı’ya ait 1972 model klasik araba kullanıldı.  Yeni yeteneklere verdiği destek ile bilinen Soner Sarıkabadayı’nın araba jesti takdir topladı.

Projenin yapımcılığını ise  Türk pop dünyasına birçok isim kazandıran   ünlü müzik adamı Soner Sarıkabadayı yaptı. Ünlü marka danışmanı Selim Akar’ın yeni keşfi olarak piyasaya giren Oğuz adından sıkça söz ettireceğe benziyor.

HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Daha Fazla Bilgi