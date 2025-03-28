Soner Sarıkabadayı’dan yeni şarkı: Dönemem Ona

Soner Sarıkabadayı'nın  yeni hit şarkısı “Dönemem Ona”  dinleyenleriyle buluştu.

 

Müzik sektöründeki en uzun soluklu hit parçaların altında imzası bulunan Soner Sarıkabadayı, geçtiğimiz yıllarda yayınladığı “Kendileri” ve “Seviyo muyuz?” hitleri ve bu yıl yayınladığı “Mevzu Derin” hitinden sonra “dönemem ona” ile yeniden dinleyenleri ile buluşturdu. 

Sözleri ve Müzikleri Soner Sarıkabadayı'ya ait olan “Dönemem Ona”nın düzenlemesi Efe Can tarafından, mastering çalışması ise Ludwig Maier  tarafından gerçekleştirildi. 

Fotoğraflar ve kapak görseli başarılı fotoğraf sanatçısı Halil Güzel’in imzasını taşıyor. Stil danışmanlığını Sinan Aras’ın yaptığı şarkının klibinde yönetmen koltuğunda son yılların en üretken yönetmeni Selim Akar oturuyor.

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