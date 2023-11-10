Soner Arıca’dan 10 Kasım’a özel video klip

Soner Arıca’nın sözleri ve müziği kendine, düzenlemesi Miraç Kutlu’ya ait olan “Cumhuriyet - 100. Yıl Marşı” na, 10 Kasım'a özel hazırlattığı video klip; bu yılki ve geçmişten bugüne “Cumhuriyet Bayramı” kutlamalarından derlenen çok özel görüntülerden oluşuyor. Tüm görüntülerin siyah – beyaz düzenlendiği klip, Ekin Akpınar tarafından kurgulandı.

DAHA NİCE YÜZLERCE YIL İZİNDEYİZ BİZ

10 Kasım’a özel YouTube kanalından müzikseverlerle buluşturduğu “Cumhuriyet - 100. Yıl Marşı” nın klibi için sanatçı; “Marşın en temel anlatısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize en büyük emaneti ve armağanı olan ‘Cumhuriyet’ i daha nice yüzlerce yıl onun izinde kalarak korumak ve sonsuzluğa taşımak. Bu video klip, sözümüzü 10 Kasım’da da bir kez daha tekrarlamak için yayınlandı” dedi.