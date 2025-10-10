Sonbaharın ruhunu yeniden yorumluyor  

Fiolas, Hena Winter Wonderland “Smoky Cherry” koleksiyonuyla sonbaharın kendine özgü ruhunu yeniden canlandırıyor. Mevsimin değişken havası ve yumuşak tonlarından ilham alan koleksiyon; Eau de Parfum, Vücut & Saç Misti ve Vücut & Saç Yağı ile duyulara hitap eden bütüncül bir deneyim sunuyor. Her ürün, Smoky Cherry’nin karakteristik kokusunu farklı bir formda yorumlayarak mevsimin atmosferini günlük yaşama taşıyor.

Tatlı Bir Başlangıç, Kalıcı Bir İz

Koleksiyonun koku hikayesi, kirazın tatlı canlılığı ve yaban mersininin ferah dokusuyla başlıyor. Bergamotun keskin tazeliği bu açılışa aydınlık bir enerji katarken, heliotropun pudramsı dokusu ve miskin dumanlı notaları kokuya zarif bir derinlik kazandırıyor. Vetiverin kuru odunsuluğu, gülün ince varlığıyla buluşuyor; alt notalarda tonka fasulyesi ve vanilya birleşerek sıcak, kalıcı bir imza bırakıyor. Eau de Parfum yoğun ve kalıcı formülüyle özel anları tamamlıyor, Vücut & Saç Misti gün boyu hafif bir ferahlık sağlıyor, Vücut & Saç Yağı ise cilde besleyici bir parlaklık kazandırıyor.

Sonbaharın İmzası

Fiolas, Hena Winter Wonderland “Smoky Cherry” koleksiyonuyla kokuyu bir duyu deneyiminin ötesine taşıyor. Her ürün, mevsimin temposuna uyum sağlayan yapısıyla günün her anına eşlik ediyor. Koleksiyon, sonbaharın yalın ama etkileyici havasını Fiolas’ın çağdaş dokunuşuyla birleştirerek duyusal bir bütünlük sunuyor. Hena Winter Wonderland Smoky Cherry koleksiyonu Mandarin Oriental Bosphorus, Galataport İstanbul ve İzmir İstinyePark’taki Fiolas mağazalarında veya fiolas.com üzerinden keşfedilebilir.

Fiyat:

Hena Winter Wonderland Smoky Cherry Saç ve Vücut Yağı 100 ML – 1.500 TL

Hena Winter Wonderland Smoky Cherry Saç ve Vücut Misti 100 ML – 1.500 TL

Hena Winter Wonderland Smoky Cherry Eau de Parfum 50 ML – 3.100 TL