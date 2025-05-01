Son Kabadayı setinden ilk kare!

Son Kabadayı filmi sete çıktı. Başrolünde şampiyon kick bokscu Selçuk Kılıç ve tescilli güzel Dilara Kırmıt’ın yer aldığı, aksiyon ve macera dolu Son Kabadayı filminin çekimleri Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

Yusuf Barutçu (Selçuk Kılıç) ile Serpil’in (Dilara Kırmıt) sokaklarda verdiği yaşam mücadelesi konu alan filmden paylaşılan ilk kareler heyecan yarattı. Yapımını Storworks Productions’un üstlendiği, yönetmen koltuğuna Alp Can Yolyapan’ın oturduğu filmde; Selçuk Kılıç ve Dilara Kırmıt ile birlikte Cahit Kayaoğlu, Ayhan Işık, Altuğ Seçkiner ve Edip Çapanoğlu gibi isimler rol alıyor.