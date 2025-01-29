Son Bilet, 21 Şubat'ta sinemalarda: Afiş ve fragman yayınlandı

Altyazı Film yapımcılığında çekilen ve yönetmenliğini Gökhan Arı’nın üstlendiği “Son Bilet” filminin afişi ve fragmanı yayınlandı.

Başrollerinde Halil İbrahim Ceyhan, Hamdi Alkan, Zeynep Alkan, Altan Erkekli ve Önder Yalçın’ın yer aldığı film, 21 Şubat’ta sinemaseverlerle buluşacak.

Aksiyon ve dram türündeki yapım, ailesi öldürülen eski asker Barbaros’un adalet ve intikam arayışını konu alıyor.

Çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Son Bilet”, izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi sunmayı hedefliyor.

Fragman ve afiş, sosyal medyada büyük ilgi görürken, filmin vizyon tarihi merakla bekleniyor. “Son Bilet”, Türkiye genelinde tüm sinema salonlarında 21 Şubat’tan itibaren izlenebilecek.