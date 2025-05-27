Son Best Model Yağmur Karlı Cannes kırmızı halıda büyüledi  

Türkiye’nin son Best Model unvanına sahip ismi Yağmur Karlı, 78. Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıya damgasını vurdu.

Hem modellik kariyerindeki başarısı hem de oyunculuk alanında attığı adımlarla dikkat çeken Karlı, festivaldeki zarafeti ve özgüveniyle uluslararası medyanın da ilgi odağı oldu.



Kırmızı halıda tercih ettiği modern ve zarif tasarımıyla moda dünyasından tam not alan Karlı, duruşu ve enerjisiyle adeta yıldızlar geçidinde parlayan isimlerden biri haline geldi. Cannes’da yer aldığı uluslararası projeyle oyunculuk kariyerinde de emin adımlarla ilerlediğini gösteren genç model, performansıyla beğeni topladı.



Fransa basını başta olmak üzere birçok uluslararası yayın organı Yağmur Karlı’dan övgüyle bahsederken, genç yetenek için "hem podyumun hem de beyazperdenin yeni yıldızı" yorumları yapıldı.

Cannes Film Festivali’ndeki çıkışıyla adından söz ettiren Yağmur Karlı, Türkiye’yi gururla temsil ederken, kariyerine global ölçekte sağlam bir adım daha atmış oldu.