Skytalker & MMA “Hepsini Yak” diyor

“Nefes Nefese”, “Çok Geç”, “Lunafreya” gibi unutulmaz şarkılarıyla dinleyicilere ilham veren Skytalker, şimdi de “Hepsini Yak” adlı single parçasıyla müzikseverlerle buluşuyor. Sözleri İsmail Emre Ay’a (Skytalker) bestesi Boran Şahan Çelik’e ait olan “Hepsini Yak”ın mix & masteringi Miraç Erol’un imzasını taşıyor. Yeni şarkısında Muhammed Mustafa Akçaoğlu (MMA) ile feat yapan Skytalker, dinleyicilerini soluksuz bir müzik yolculuğuna çıkarıyor. Aynı zamanda İsmail Emre Ay (Skytalker) klibin yönetmen koltuğunda da yer alıyor. Önümüzdeki aylarda müzik kariyerine daha birçok şarkı sığdıracağını belirten Ay, farklı ve iddialı tarzıyla adından sık sık söz ettirecek.

Skytalker feat MMA’nın single parçası “Hepsini Yak”, 26 Ocak’tan itibaren tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında…