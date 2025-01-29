Şira Sahilli endüstri mühendisliğinden oyunculuğa!

Güzelliğiyle dikkat çeken ve Ornella Muti’ye benzetilen genç oyuncu Şira Sahilli, repo gününde görüntülendi.

Adının anlamını merak edenlere açıklık getiren Sahilli, “Adım Sirüs takımyıldızından geliyor. Babam koymuş ve ismimin karakterimi yansıttığına inanıyor,” dedi.

Endüstri mühendisliği okurken oyunculuğa adım atan Sahilli, bu geçiş sürecini esprili bir şekilde anlattı:

“Endüstri mühendisliğini kazanarak İstanbul’a geldim. Ancak asıl amacım oyunculuk için bir adım atmaktı. İlk audition’ımı aileme verdim; onları İstanbul’a gelmek istediğime inandırmam gerekiyordu.



Başarılı oynamışım ki, onları da ikna ettim!” diyen Sahilli, geleneksel bir aileden geldiğini ve sektöre alışmalarının zaman aldığını ekledi: “Beni çok koruyorlar, korkuları vardı. Ama şimdi gurur duyuyorlar.”



ORNELLA MUTİ'YE BENZETİLMEK GURUR VERİCİ

Sette ve sosyal medyada birçok kişinin kendisini ünlü oyuncu Ornella Muti’ye benzettiğini söyleyen Sahilli, “Fotoğraflarını atıp yazanlar oldu.



Ben de merak edip filmlerine göz gezdirdim. Benzetilmek gerçekten gurur verici,” dedi.

SPOR VAZGEÇİLMEZİ

Sağlıklı bir yaşam için sporu hayatının bir parçası haline getiren genç oyuncu, “Tenis oynuyorum, yoga ve pilates yapıyorum. Ama fit görünmek için değil, daha sağlıklı bir yaşam için spor yapıyorum.



Dış görünüş bir izleyici kitlesi için etkili olabilir ama iyi oynayan herkes o kitleyi ekrana kitler,” dedi.