Sinem Kurt'tan 'Toprak Ana-Kara' sergisi

Figüratif anlatımın güçlü isimlerinden ressam Sinem Kurt, yeni kişisel sergisi Boyutlar Arası Yolculuk “Toprak Ana-Kara” ile Fişekhane’de sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Özcan Kandemir, koordinatörlüğünü ise Ebru Eryücel’in üstlendiği sergi, sanatçının son dönem yağlı boya çalışmalarından oluşan kapsamlı bir seçkiyi içeriyor.

(Sinem Kurt)

Kurt, bu serginin dört ana unsurdan oluşacak bir seriler bütününün ikinci halkası olduğunu vurguluyor: “İlk sergim ‘hava’ temalıydı. ‘Toprak Ana-Kara’ ise ikinci konsept. Aynı zamanda Ankara’da yaşıyorum ve bu sergiyi Ankara’ya ithaf ettim.”

(Ceylin-Sinem-Lara Kurt)

Zamanın hızla akıp geçtiğini, mekan ve belleğin bulanıklaştığını ifade eden sanatçı, eserlerinde bu dağınıklığı renklerle yeniden bütünleştirmeyi hedefliyor. Fantastik kurgu ve düş gücünden beslenen eserler, geleneksel figürleri postmodern, hatta fütüristik bir evrende yeniden konumlandırıyor. Saray bahçelerinden çıkıp sisli bir geleceğe yürüyen kadınlar, kalabalıklar arasında unutulmuş yalnızlık silüetleri, peynir satan kızlar... Her figür, geçmişin tanıdık izlerini taşısa da geleceğin bilinmez atmosferinde yeniden hayat buluyor.

Kurt’un tuvallerinde parlak kırmızılar, puslu morlar ve altın sarısı gün batımları yalnızca estetik değil, aynı zamanda içsel duygu durumlarını betimleyen bir harita niteliği taşıyor. Sanatçının sözleriyle: “Boyayı zemine attığımda hayal gücüm devreye giriyor. Bu resimler bir yere bakılarak değil, tamamen iç dünyamdan ve sezgisel bir akışla ortaya çıkıyor.”



TARİHLE FANTASTİK KURGUNUN BULUŞTUĞU ESERLER

Sergide yalnızca resimler değil, onlara eşlik eden kısa metin ve şiirler de yer alıyor. “Spring Has Come the Rose Has Bloomed”, “Meksika’dan Gelen Elçi” ve “Peynircı Kız” gibi anlatılar, her bir esere çok katmanlı bir okuma alanı açıyor. Resimler ve metinler birlikte bir anlatı evreni kurarken, sergi klasik bir resim deneyiminin ötesine geçiyor.



İŞ DÜNYASINA SANATLA DOKUNUYOR

Sanat dünyasında ve özellikle iş dünyasında ilgiyle takip edilen Sinem Kurt, sanatın kurumlar ve koleksiyonerlerle daha çok buluşmasını arzuladığını belirtiyor. Kurumsal alanda sanat algısını geliştirmeyi hedefleyen sanatçı, bu amaçla küratörlük çalışmalarına da devam ediyor.



SANAT İYİLEŞTİRİR, KÜLTÜRÜ YÜKSELTİR

Yakın dönemde Ankara, Antalya ve Bodrum gibi şehirlerde yeni sergiler açmayı planlayan Kurt, “Sanata destek vermek istiyorsanız, doğaya zarar vermeyen en güzel hediye bir resimdir” diyor ve ekliyor: “Sanat iyileştirir, ruhu besler, kültürel birikimi artırır.”