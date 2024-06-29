Sinan Temo ile Yasemin Öğün'ün ilişkisi bitti! İşte nedeni...

Sinan Temo ile Yasemin Öğün'ün ilişkisi bitti! İşte nedeni... İşte detaylar...

Bilgili Holding’in CEO’su Sinan Temo sevgilisi moda tutkusu olarak bilinen Yasemin Öğün ile ilişkilerini bitirme kararı aldılar.


Türkbükü’nde bir mekanda tartışan ikiliden Sinan Temo mekanı tek başına terk etti.

 

Aralık ayında başlayan ilişkileri yaz başında son bulan

 

ikilinin ilişkisinin ikinci bir şansı olmayacağı öğrenildi.

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