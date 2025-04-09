Simge Ünal'dan para itirafı!

Simge Ünal, son aylarda neredeyse Türkiye'de durmuyor.

Son aylarda Fransa, İtalya, Yunanistan, Dubai, Kıbrıs, Dubai'ye giden modelin son durağı ise Mısır oldu.

Üç gündür Mısır'da olan Ünal bikinili kareleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Tatilde bile sporunu aksatmayan ve beslenmesine dikkat den model, fit vücuduyla beğeni topladı.

Son dönemde sık sık tatile gitmesine Ünal, "Ülkemi çok seviyorum ama farklı yerleri keşfetmeye bayılıyorum. Ülkelerin tarihine görmek ve yeni yerleri gezmek bana iyi geliyor.

Defilelerden kazandığım paraları tatile yatırıyorum. Para hırsım yok, illa ev alayım diye bir düşüncem yok.

Zaten ülkemden sonra her zaman dediğim gibi en çok Dubai'yi seviyorum. Oradan da bir ev alma düşüncem var sadece.

O yüzden kazancımı yurt dışı tatiline yatırıyorum.

Her zaman tatil dönüşü İstanbul'a dönerken, hangi ülkeyi gezebilirim diye düşünüyorum. Mısır sonrası çok sevdiğim Dubai'ye gideceğim" dedi.