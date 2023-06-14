Simge Sağın'dan büyük başarı! Sezen Aksu'yu geride bıraktı 14.06.2023 14:34 Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan büyük bir başarı geldi. İşte haberin detayları... Uzun yıllardır Sezen Aksu'nun Spotify'da aylık dinleyici sayısını hiçbir kadın pop yıldızı geçemiyordu. Simge Sağın, büyük bir başarıya imza attı! Sezen Aksu başta olmak üzere tüm rakiplerini geride bırakarak aylık dinleyicisi en yüksek Türk kadın yıldızı oldu… Simge, Spotify'de 5.2 milyon aylık dinleyiciyi geride bıraktı. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN