Simge Sağın'dan büyük başarı! Sezen Aksu'yu geride bıraktı

Uzun yıllardır Sezen Aksu'nun Spotify'da aylık dinleyici sayısını hiçbir kadın pop yıldızı geçemiyordu.

Simge Sağın, büyük bir başarıya imza attı! Sezen Aksu başta olmak üzere tüm rakiplerini geride bırakarak aylık dinleyicisi en yüksek Türk kadın yıldızı oldu…

Simge, Spotify'de 5.2 milyon aylık dinleyiciyi geride bıraktı.