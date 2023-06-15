Sıla turne için bakın kaç kilometrelik yol yaptı?

Sıla yaz turnesine hızlı başlangıç yaparak 2 bin 500 km'lik bir maratona imza attı.

Sıla, Antalya, İstanbul, İzmir ve Bursa'yı kapsayan peşpeşe 4 günlük konser maratonunda 2 bin 500 km yol kat etti.

Türk Pop Müziği'nin en güçlü kadın sanatçılarından Sıla'nın yaz konserleri hızlı başladı. İstanbul'dan yola çıkan sanatçı 10 Haziran'da Antalya Açıkhava Tiyatrosu'nda Kerki Solfej'in organize ettiği, 3 bin kişinin izlediği muhteşem bir konsere imza attı.



Ertesi gün İstanbul'a dönerek şehrin yeni eğlence alanlarından Nefes Orman'da 5 bin seveniyle buluştu. Sıla burada şarkılarının yanı sıra jean kumaştan pantolon üstü mini etekle kombinlediği sahne kostümüyle ilgi çekti.



12 Haziran'da İzmir'e giden sanatçı, Açıkhava Tiyatrosu'nda 2 bin İzmirli hemşehrisine konser verdi. İzmir'in enerjisiyle dolup taşan bu performans seyircinin beğenisini kazandı. 13 Haziran'da İzmir'den Bursa'ya geçen Sıla, sevilen şarkılarıyla Bursa Açıkhava'yı dolduran 4 bin kişilik coşkulu dinleyici kitlesine hitap etti.



Sıla, İstanbul'dan yola çıkıp dört ayrı şehirde aralıksız seyirciyle buluştuktan sonra İstanbul'a döndüğü konser maratonunda yaklaşık 2 bin 500 kilometre yol kat ederek toplamda 14 bin kişiye unutulmaz bir müzik deneyimi sundu.