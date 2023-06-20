Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz aşk tatiline çıktı!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu ile son olarak Yürek Çıkmazı'nda yer alan Alp Navruz'un aşkı tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta bir arkadaşlarının doğum gününde aşkları belgelenen çiçeği burnunda sevgililer, baş başa tatile çıktı.



Yaklaşık bir aydır birlikte olan Türkoğlu ve Navruz, tatil rotaları Bodrum olarak belirledi. İkili, tekne kiralayarak, Mavi Tur'a çıkacak.

Çift, gazetecilere yakalanmamak için ise paylaşım yapmamaya özen gösterdiği konuşuluyor. İkilinin bu tatilde yakalanıp, yaklanmayacağını zaman gösterecek.