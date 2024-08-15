Sıla Doğu'nun ablası Dilan Polat'a verdiği mesaj dikkat çekti! 15.08.2024 10:58 Sıla Doğu'nun ablası Dilan Polat'a verdiği mesaj dikkat çekti! İşte detaylar... Dilan Polat ile birlikte kara para aklama iddiasıyla tutuklanan ancak geçen aylarda serbest bırakılan Sıla Doğu, verdiği mesajla dikkat çekti. Sıla Doğu'nun Dilan Polat'ı etiketleyip kuş ve kalp emojisi koyması dikkat çekti. Doğu, paylaşıma Kül şarkısını etiketledi. Polat'ın tutukluğu ise halen devam ediyor. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN