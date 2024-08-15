Sıla Doğu'nun ablası Dilan Polat'a verdiği mesaj dikkat çekti!

Dilan Polat ile birlikte kara para aklama iddiasıyla tutuklanan ancak geçen aylarda serbest bırakılan Sıla Doğu, verdiği mesajla dikkat çekti.



Sıla Doğu'nun Dilan Polat'ı etiketleyip kuş ve kalp emojisi koyması dikkat çekti.



Doğu, paylaşıma Kül şarkısını etiketledi. Polat'ın tutukluğu ise halen devam ediyor.