Sıla'dan Hatay'da ücretsiz stadyum konseri 

Sıla’dan  Hatay’da alkışlanacak hamle. Ünlü sanatçı Hatay Defne Stayumu’nda dün akşam 30 bin kişiye verdiği ücretsiz konser ile deprem mağdurlarına moral oldu.

Deprem sonrası Kerki Solfej organizasyonuyla Hatay'daki ilk büyük müzik etkinliği yapıldı. Sıla, orkestra elemanları ve tüm teknik ekibin ücret almadan yer aldığı konserin oluşan zorunlu tüm masrafları da Sıla'nın organizatörü tarafından karşılandı.  

KONUŞURKEN DUYGULANDI 

Sıla şarkı arasında 'Ne kadar koşa koşa geldik anlatamam. Hiç bir zaman unutmamamız gereken zamandan geçtik. Birbirimize moral olmak, nefes alabilmek için geldik. Umarım bir işe yararız.'' dediği konuşmasını duygulanıp boğazı düğümlenince tamamlamakta zorlandı.  

Şarkılarıyla deprem mağduru Hatay halkına moral olmaya çalışan Sıla, İlker Kaleli ile birlikte eğitimini üstlendikleri Eylül ve kardeşleri Ekin ve Elif ile sahnede “Yan Benimle” şarkısını söyledi. 

YENİ ŞARKISI MESELA YAYINLANDI 

Sıla'nın İlker Kaleli ile yazdığı düzenlemesini Ozan Bayraşa'nın yaptığı yeni yaz şarkısı ''Mesela'' bugün tüm müzik platformlarında yayınlandı.  

 

 

 

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