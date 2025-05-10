Sibel Taşçıoğlu'ndan oyuncu olmak isteyenlere nasihatler

Kızılcık Şerbeti oyuncuları Emrah Altıntoprak, Bahtiyar Memili ve geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılan Sibel Taşçıoğlu, Marmara Park AVM’de sevenleri ile bir araya geldi.

Yoğun ilginin olduğu söyleşide oyuncular moderatör eşliğinde merak edilen sorulara cevap verdi.



"Oyuncu olmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?" sorusuna Taşçıoğlu, "Oyuncu olmak isteyen gençler dizileri izledikten sonra hayaller kuruyorlar. Her şey bence başarıda bitiyor. Ünlü olmak, popüler olmaktan öte gerçek anlamda başarıyı yakalamak gerekiyor. Çok çalışır ve disiplinli olursanız, hayallerinizin peşinden koşarsanız. Bu da başarıyı getirir. Başka şeylere takılmasınlar. Sadece işlerini iyi yapmaya çalışsınlar. İşinizi iyi yaparsanız bu da başarıyı getirir" yanıtını verdi.



SETİMİZDE KAOS YOK

Diziden ayrılması sonrası kendisine gelen yorumlardan bahseden Sibel Taşçıoğlu, "Herkes Pembe'nin diziden ayrılmasına üzüldü. Her ne kadar eleştirdikleri, belli bir zaman sevmedikleri bir karakter olsa da Pembe karakteri Türk aile yapısına çok uygun ve herkesin aşina olduğu bir karakterdi. Diziden ayrıldıktan sonra seyircinin ne kadar çok sevdiğini de anlamış oldum" dedi.

Emrah Altıntoprak ise, "Sibel Abla 100'üncü bölümde değil de 200'üncü bölümde ayrılsaydı, insanlar yine 'Neden erkende ayrıldı' diye tepki gösterecekti zaten" dedi.



Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması ve Kızılcık Şerbeti setinde kaosun eksik olmadığı haberlerine ise Taşçıoğlu, "Ben ayrıldıktan sonra 'O diziye gitti' denildi, yok öyle bir şey. 'Hastalığa yakalandı, tedavisi için ayrıldı' dediler, tamamen yalan" dedi. Altıntoprak ise, "Gündem olan bir iş yaptığımız için böyle magazin haberlerinin çıkması normal. Setimizde kaos yok" dedi.