Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinden gönderildi mi? Taşçıoğlu, o yoruma sessiz kalmadı!

Sibel Taşçıoğlu, üç senedir yer aldığu Kızılcık Şerbeti dizisine veda etti. Pembe karakterine hayat veren oyuncu, diziden ayrıldı.

Hayatında ilk kez doğum günü kutlayan Pembe, kendisine yapılan pastayı yiyerek zehirlendi. Pembe'nin yediği pastanın içine Işıl (Ece İrtem) tarafından zehir koyuldu. Dizinin son sahnelerinde fenalaşan Pembe, kaldırıldığı hastanede öldü.

Bu sahne sosyal medyada tartışma konusu yarattı.



Bu durumdan sonra Bekir Aksoy da senaryoya gönderme yaptı. Aksoy, Yasak Elma dizisinde cebindeki akrebin sokması sonucu diziye veda etmişti.



Durumu ti'ye alan Aksoy, "Pastada akrep varmış" göndermesinde bulundu. Taşçıoğlu'nun Aksoy'un hikayesini paylaşıp, Bekircim diye karşılık vermesi ise, 'Diziden kırgın ayrıldı' yorumlarına neden oldu.



Yasak Elma gibi Kızılcık Şerbeti'ni Melis Civelek kaleme alıyor.